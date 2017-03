Melissensaft macht Guido Burgstaller so stark

Gegenüber der "Bild"- Zeitung gab der Stürmer zu, dass ihn der Melissensaft aus dem Garten seiner Mutter in Kärnten so richtig stark mache. Burgstaller lässt sich den Saft von Besuchern aus der Heimat mitbringen, zuletzt von seinem Bruder, der auch selbst gebackenes Brot und Erdbeermarmelade mit im Koffer hatte. "Das macht alles meine Mutter. Die Eltern haben keinen Bauernhof, aber einen kleinen Garten, in dem Salat, Tomaten und alles Mögliche angebaut wird", verrät Burgstaller.

Foto: AP

Drei der letzten vier Pflichtspieltreffer (1:1 in der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach, 3:0 gegen Augsburg) hat der Kärntner nun erzielt, am Donnerstag im Europa- League- Rückspiel in Gladbach will der 27- Jährige wieder (mindestens) einen Volltreffer landen.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 24 18 5 1 47 59 2. Leipzig 24 15 4 5 18 49 3. Dortmund 24 12 7 5 26 43 4. Hoffenheim 24 10 12 2 20 42 5. Hertha BSC 24 12 4 8 6 40 6. E. Frankfurt 24 10 5 9 -1 35 7. Köln 24 8 10 6 6 34 8. Freiburg 24 10 4 10 -10 34 9. Gladbach 24 9 5 10 -3 32 10. Leverkusen 24 9 4 11 -2 31 11. Schalke 04 24 8 6 10 4 30 12. Mainz 24 8 5 11 -7 29 13. Augsburg 24 7 7 10 -10 28 14. Wolfsburg 24 7 5 12 -12 26 15. Bremen 24 7 5 12 -13 26 16. Hamburg 24 7 5 12 -22 26 17. Ingolstadt 24 5 4 15 -18 19 18. Darmstadt 24 4 3 17 -29 15