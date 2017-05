Melania Trump trug bei Ankunft kein Kopftuch

Donald Trumps Ehefrau Melania hat bei der Ankunft zum Staatsbesuch des US- Präsidenten in Saudi- Arabien kein Kopftuch getragen. Der saudische König Salman bin Abdulaziz al- Saud begrüßte das Präsidentenpaar am Samstagmorgen nach der Landung auf dem Flughafen in der saudischen Hauptstadt Riad.