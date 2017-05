Meister Salzburg holt Youngster Dembele

Noch vor Saisonschluss ist Meister Red Bull Salzburg am Transfermarkt aktiv geworden: Die Bullen nahmen den 18- jährigen Mahamadou Dembele von Paris Saint Germain ablösefrei unter Vertrag. Dembele, in der U19 von PSG zuletzt als Kapitän in der Youth League gegen Salzburg im Einsatz, unterschrieb bis 2022. (Im Video oben sehen Sie Salzburgs Meisterstück, das 1:0 gegen Rapid.)