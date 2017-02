Meister nimmt "Maske" erst bei Startschuss ab

Mit einem mulmigen Gefühl waren die Bullen 2016 ins Frühjahr gestartet: In 360 Vorbereitungsminuten hatte es nur zu drei Toren gereicht, zweimal gab’s ein 0:1. In den Pflichtspielen überzeugten Soriano und Co. dann aber. In 22 Partien setzte es nur eine Pleite!

Foto: GEPA

Verglichen mit der Testspielserie im Jänner 2016 ist der Liga- Zweite heuer weiter. In den erneut vier "Proben" gab’s drei Siege, ein Remis. Bezwungen wurde die stabile Abwehr nur beim 3:1 gegen den LASK. Die "Maske" wird der Titelverteidiger dennoch erst Samstag gegen St. Pölten ablegen, das wahre Gesicht zeigen.

Das wurde am Sonntag auch bei der Generalprobe gegen Rosenborg deutlich: Salzburg siegte zwar dank Toren von Hwang und Minamino ungefährdet 2:0. Norwegens Meister, der erst am 2. April in die Saison startet, sollte aber nicht als Maßstab herangezogen werden. Zudem dürfte von der Startaufstellung gegen die Wikinger maximal die Hälfte zum Bullen- Stammpersonal zählen.

Oscar war zufrieden

"Wir konnten uns nach dem Camp gut erholen, haben gegen Trondheim sehr gut gespielt. Meiner Meinung nach sind wir bereit für die neue Saison", blickt Salzburgs Coach Oscar dem Auftakt positiv entgegen. Der Halb- Norweger Valon Berisha, der in der ersten Halbzeit bei fast jeder gefährlichen Aktion seine Beine im Spiel gehabt hatte, meinte: "Wir haben sehr gut gespielt, wir merken, dass wir richtig fit sind. Wir freuen uns auf die zweite Hälfte der Saison."

Valentin Snobe, Kronen Zeitung