Mehrkampf- Ehepaar Eaton/Theisen- Eaton trat zurück

Beide Leichtathleten sehen ihre Mission als erfüllt an. "Ich habe dem Zehnkampf alles gegeben. Ich habe getan, was ich konnte. Danke für die beste Zeit in meinem Leben, ich trete zurück", twitterte Eaton. "Es gibt nichts mehr, das ich im Sport noch tun wollte. Ich habe die physisch besten Jahre gegeben, um ans Limit zu kommen. Ob ich es erreicht habe? Das, denke ich, wird niemals jemand schaffen."

Im vergangenen Jahr bei den Hallen- Weltmeisterschaften gelang den beiden ein seltenes Gold- Double. Mit der Wiederholung wenige Monate später in Rio klappte es nicht ganz. "Ich habe die vergangenen vier Jahre alles gegeben, mein Leben daneben ist stehengeblieben", gab Theisen- Eaton an. "Leichtathletik war vor allem anderen meine erste Priorität. Jetzt weiß ich, dass ich in diesem Sport nicht noch weiter kommen könnte."