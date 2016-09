Mehrheit der Österreicher würde Clinton wählen

Besonders hohe Zustimmungswerte genießt Clinton laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage in Westeuropa, Lateinamerika und Afrika. Die größten Zustimmungswerte hat Clinton demnach in Finnland mit 86 Prozent, gefolgt von Portugal (85), Schweden und Südkorea (beide 82) sowie Kolumbien (81). Auf dem sechsten Platz liegt bereits Österreich, wo 78 Prozent der demokratischen Präsidentschaftskandidatin den Vorzug geben.

Trump hat in China und Russland die meisten Fans

Den republikanischen Herausforderer Clintons, Donald Trump, würden hierzulande nur neun Prozent der Befragten wählen. Die Zustimmung für den umstrittenen Unternehmer liegt in allen untersuchten Länder weit unter 50 Prozent. Die größte Popularität genießt Trump in China, wo 44 Prozent der Befragten für ihn stimmen würden. Allerdings würde auch in der Volksrepublik Clinton die Wahl relativ deutlich gewinnen, sie kommt auf 53 Prozent Zustimmung. Überholen würde Trump die ehemalige US- Außenministerin nur in einem einzigen Land: in Russland, für dessen Präsidenten der republikanische Kandidat wiederholt lobende Worte fand. 33 Prozent der Russen würden laut Umfrage für Trump stimmen, nur zehn Prozent geben Clinton den Vorzug.

Befragte von globaler Bedeutung der US- Wahl überzeugt

Von der globalen Bedeutung der anstehende US- Wahl sind die meisten Befragten in den 45 Ländern überzeugt. 69 Prozent der Befragten gaben an, dass der Ausgang der US- Präsidentschaftswahl 2016 auf ihr jeweils eigenes Land starke oder sogar sehr starke Auswirkungen haben wird. In Österreich waren 59 Prozent dieser Ansicht.

Die Studie des Meinungsforschungsverbunds Gallup International wurde zwischen August und September in insgesamt 45 Ländern bei insgesamt 44.194 Befragten durchgeführt und deckt somit laut Gallup fast 75 Prozent der Weltbevölkerung repräsentativ ab. In Österreich wurden zwischen 2. und 9. August 1000 Personen online befragt.