Mehrere Verletzte bei Prügelei mit "Affenfaust"

Unter dem Einfluss von reichlich Alkohol ist eine Familienfeier in Wien- Liesing in der Nacht auf Freitag in eine Rauferei ausgeartet. Nicht zuletzt weil einer der vier Beteiligten eine sogenannte Monkeyfist ("Affenfaust") zum Einsatz brachte, gab es drei Verletzte. Ein 51- Jähriger erlitt einen Unterschenkelbruch.