Mehr Asylanträge in Deutschland als im Rest der EU

In der gesamten EU gab es demnach zwischen Jänner und September 2016 rund 756.000 erstinstanzliche Entscheidungen über Asylanträge, davon rund 420.000 in Deutschland, wie die Zeitung "Die Welt" am Dienstag unter Berufung auf Zahlen der europäischen EU- Statistikbehörde Eurostat berichtete.

Platz zwei für Italien, Frankreich Dritter

Den zweiten Platz nimmt dem Bericht zufolge Italien ein, wo 85.000 Anträge gestellt und 68.000 Entscheidungen getroffen wurden, gefolgt von Frankreich (62.000 Anträge/63.000 Entscheidungen). In Griechenland gab es Eurostat zufolge hingegen in den ersten drei Quartalen 2016 nur 7600 Asylentscheidungen (30.000 Anträge). In Österreich gab es bis Ende September 29.065 Asylentscheidungen (37.260 Anträge).

"Der oft erhobene Vorwurf, Europa schiebe seine Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme auf die Südländer ab, lässt sich nicht halten, wenn wir die Asylzahlen vergleichen", sagte der Vizepräsident des Bundestages, Johannes Singhammer (CSU), der "Welt". Deutschland nehme nach wie vor viel mehr Flüchtlinge und Migranten auf als die übrigen EU- Staaten. "Damit ist auch klar, dass die Flüchtlingskrise in Deutschland nicht bewältigt ist", sagte Singhammer.

Seit einem Dreivierteljahr kommen, nachdem die Balkanroute weitgehend versperrt ist, wieder wie vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die meisten Migranten in Italien an. Anders als in früheren Jahren bleiben aber inzwischen auch viele von ihnen dort, weswegen das Land zuletzt nach Deutschland die meisten Asylanträge und -entscheidungen verzeichnete.

Asylanträge: Gesamtzahlen 2016 wohl ähnlich hoch wie 2015

Im Jahr 2015 hatten mehr als 1,2 Millionen Menschen Asyl in der EU beantragt. Im Jahr davor waren es noch rund 560.000 Asylbewerber gewesen, die abschließenden Zahlen für 2016 liegen erst im März vor, doch auch mit den Angaben für die ersten drei Quartale (rund 988.000) lässt sich eine ähnlich hohe Zahl für das Gesamtjahr 2016 prognostizieren.