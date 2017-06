Mehr als 150 Tote bei Bombenanschlag in Kabul

Knapp eine Woche nach einem der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Todesopfer auf 150 gestiegen. Mehr als 300 Menschen seien schwer verletzt worden, sagte der afghanische Präsident Ashraf Ghani zum Auftakt einer internationalen Friedens- und Sicherheitskonferenz am Dienstag in Kabul. Der Angriff habe dem gesamten Diplomatenviertel gegolten.