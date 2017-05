Mega- Summe: Mourinho angelt nach Top- Stars

Trotz des schwachen Abschneidens in der Liga ist die Saison für die "Red Devils" allerdings noch nicht gelaufen. Mit einem Sieg gegen Ajax Amsterdam im Europa- League- Finale am 24. Mai in Solna bei Stockholm könnte sich Manchester United noch direkt für die Champions League qualifizieren. Mourinho hatte bereits vor zwei Wochen angekündigt, seine Mannschaft werde sich nur noch auf dieses Endspiel konzentrieren.

Foto: AP

Unabhängig vom Finalergebnis werden im Sommer neue Spieler nach Manchester kommen. Wunschkandidaten sind Atletico- Madrid- Star Antoine Griezmann (100 Mio.), Real- Madrid- Mittelfeldmann James Rodriguez (50 Mio.) und Everton- Stürmer Romelu Lukaku (96 Mio.).

Antoine Griezmann (li.), James Rodriguez und Romelu Lukaku (re.) Foto: GEPA

Man darf gespannt sein, wie viel Geld Mourinho & Co. im Sommer für neue Spieler in die Hand nehmen …