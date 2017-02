Mega- Staudamm in den USA droht zu bersten

Rund 160.000 Menschen haben sich in Kalifornien vor dem drohenden Bruch eines riesigen Staudamms in Sicherheit gebracht. Der Notabflusskanal des Oroville- Staudamms weist starke Erosionsschäden auf, warnte der nationale Wetterdienst am Sonntagabend. Bei einem Bruch müsse mit einer unkontrollierbaren Überflutung gerechnet werden.