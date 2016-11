McDonald's schafft den klassischen "Big Mac" ab

Laut der vom "Wall Street Journal" zitierten Statistik hat bisher nur jeder fünfte Millenial einen "Big Mac" probiert. Vor allem in den Vereinigten Staaten wanderten viele junge Menschen zu Konkurrenten wie Chipotle oder Taco Bell, schreibt das Blatt. Aus diesem Grund habe sich die Fast- Food- Kette etwas überlegen müssen.

Neue Burger werden in den USA bereits getestet

Der "Grand Mac" ist, wie der Name schon vermuten lässt, etwas größer als der "Big Mac", der "Mac Junior" soll wiederum die kleinere Ausgabe sein. In einigen Lokalen in Texas und Ohio wurden die beiden neuen Burger bereits getestet - offenbar mit Erfolg, denn in Kürze soll die Testphase auch in Florida anlaufen. 2017 sollen dann alle US- Staaten in den Genuss der neuen Kreationen kommen.

Foto: dpa/Roland Weihrauch

Es bleibt abzuwarten, ob mit der neuen Idee das junge Zielpublikum bei der Stange gehalten werden kann. Wann und ob es überhaupt zu einer Ablöse des "Big Mac" in Deutschland und Österreich kommen wird, ist derzeit nicht bekannt.