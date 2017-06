Mays Regierungs- Deal mit Nordiren steht

Nach der Wahlschlappe der britischen Premierministerin Theresa May haben sich ihre Konservativen im Grundsatz auf einen Regierungs- Deal mit der nordirischen DUP verständigt. Details der Vereinbarung sollen am Montag bei einer Kabinettssitzung besprochen werden, berichteten Nachrichtenagenturen am Samstagabend. Die beiden Parteien wollen in den nächsten Tagen weitere Gespräche führen, um die Vereinbarung "endgültig" unter Dach und Fach zu bringen, hieß es Sonntagfrüh nach Angaben der BBC aus Mays Amtssitz.