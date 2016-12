Mayer mit Bestzeit bei Rückkehr auf Horror- Strecke

Von den ÖSV- Speedherren, die vor eineinhalb Wochen in Val d'Isere schwer geschlagen worden waren, landeten zwei weitere Läufer in den Top Ten. Max Franz klassierte sich auf dem sechsten Platz, Klaus Kröll wurde Zehnter.

Die Norweger Kjetil Jansrud (12.) und Aksel Lund Svindal (17./ex aequo mit Romed Baumann) waren diesmal von der Spitze weit entfernt. Das zweite Training findet am Donnerstag (12.15 Uhr) statt.

Das Ergebnis:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:58,46 Minuten

2. Carlo Janka (SUI) +0,15 Sekunden

3. Peter Fill (ITA) +0,41

4. Steven Nyman (USA) +0,47

5. Christof Innerhofer (ITA) +0,58

6. Max Franz (AUT) +0,64

7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1,03

8. Adrien Theaux (FRA) +1,31

9. Patrick Küng (SUI) +1,35

10. Klaus Kröll (AUT) +1,41

11. Otmar Striedinger (AUT) +1,47

12. Kjetil Jansrud (NOR) +1,60

12. Beat Feuz (SUI) +1,60

Weiters:

17. Romed Baumann (AUT) +1,66

17. Aksel Lund Svindal (NOR) +1,66

19. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,76

27. Hannes Reichelt (AUT) +2,47

33. Joachim Puchner (AUT) +2,85

36. Christian Walder (AUT) +3,03

39. Frederic Berthold (AUT) +3,23

42. Patrick Schweiger (AUT) +3,38

47. Niklas Köck (AUT) +3,75

48. Johannes Kröll (AUT) +3,76

51. Daniel Danklmaier (AUT) +3,96