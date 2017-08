Mayer gewinnt Gold, Distelberger auf Platz 17

Der französische Zehnkämpfer Kevin Mayer hat in London bei der Leichtathletik- WM mit der Jahresweltbestleistung von 8.768 Punkten die Goldmedaille gewonnen und die Nachfolge des US- Amerikaners Ashton Eaton angetreten. Silber ging an den Deutschen Rico Freimuth (8.564), Bronze an dessen Landsmann Kai Kazmirek (8.488). Dominik Distelberger landete mit 7.857 Punkten an der 17. Stelle.