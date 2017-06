May will trotz Schlappe weiter im Amt bleiben

Der ursprüngliche Plan der britischen Premierministerin, ihre absolute Mehrheit im Zuge vorgezogener Neuwahlen weiter auszubauen, ist nicht aufgegangen. Vielmehr erlitten die konservativen Tories eine herbe Schlappe und verloren sogar die absolute Mehrheit im Parlament. Nicht nur Mays Partei, auch die rechtspopulistische UKIP musste eine schwere Niederlage an den Wahlurnen einstecken: Die Brexit- Befürworter haben keinen einzigen Wahlbezirk gewinnen können und sind damit nicht mehr im Parlament vertreten. Parteichef Paul Nuttall hat bereits die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten.

Paul Nuttall Foto: AP

Konservative Minderheitsregierung unter nordirischer Duldung?

Die Tories sind nun auf einen Partner angewiesen, um eine Regierungsmehrheit im Parlament zusammenzubringen. Es sieht ganz danach aus, als ob die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) dieser Partner sein könnte. Dem Sender Sky News zufolge wollen die nordirischen Abgeordneten die Konservativen im Unterhaus unterstützen. Die DUP sehe dabei aber keinen Grund, eine formelle Koalition einzugehen. Das bedeutet nichts anderes als eine Minderheitsregierung der Tories.

Labour- Chef ebenfalls zu Minderheitsregierung bereit

Labour- Chef Jeremy Corbyn, der ein starkes Ergebnis einfahren konnte, hat May zum Rücktritt aufgefordert. Corbyn äußerte am Freitagvormittag den Willen, mit seinen Sozialdemokraten eine Minderheitsregierung zu bilden. Er geht davon aus, dass May bei der Suche nach geeigneten Koalitionspartnern scheitern wird. "Wir sind bereit, diesem Land zu dienen", sagte Corbyn. Eine eigene Mehrheit haben die britischen Sozialdemokraten nicht, Koalitionen mit anderen Parteien lehnen sie ab.

May-Herausforderer Jeremy Corbyn freut sich über die Gewinne. Foto: AFP or licensors

John McDonnell, möglicher Finanzminister in einem Labour- Kabinett, kündigte an, seine Partei werde eine Minderheitsregierung anstreben. Kommentatoren halten es aber für unwahrscheinlich, dass Labour damit erfolgreich sein wird.

Wahl bringt "Parlament in der Schwebe"

Das sogenannte Hung Parliament - ein "Parlament in der Schwebe", in dem keine Partei eine absolute Mehrheit hat - erschwert nicht nur die Regierungsbildung, sondern könnte auch Auswirkungen auf die bevorstehenden Brexit- Gespräche zwischen London und Brüssel haben. EU- Unterhändler Michel Barnier schrieb am Freitag auf Twitter, die Austrittsgespräche "sollten beginnen, wenn das Vereinigte Königreich bereit ist". Der Zeitplan und die Positionen der EU seien klar, zahlreiche Beobachter gehen aber davon aus, dass sich der Start der Verhandlungen nun verschieben könnte.

Wolken über dem britischen Parlament nach der Wahl Foto: AP

Nach dem EU- Vertrag ist Großbritannien noch bis zum 29. März 2019 EU- Mitglied. Barnier hat bereits klargemacht, dass ein Austrittsvertrag bis November 2018 fertig ausgehandelt werden muss, um ihn rechtzeitig durch die Parlamente ratifizieren zu lassen.

Tusk warnt vor Scheitern der Brexit- Gespräche

EU- Ratspräsident Donald Tusk warnt sogar von einem Scheitern der Verhandlungen. Es müsse verhindert werden, dass kein Austrittsabkommen zwischen beiden Seiten zustande komme, weil die Verhandlungen gar nicht erst geführt würden, mahnte Tusk.

EU-Ratspräsident Donald Tusk Foto: AP, thinkstockphotos.de

EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker geht nicht von einem zügigen Beginn der Brexit- Gespräche aus. "Der Staub in Großbritannien muss sich jetzt legen", sagte Juncker der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag. "Wir sind seit Monaten bereit, zu verhandeln. Wir können morgen früh anfangen. Jetzt sind die Briten am Zug."