May will trotz Schlappe nächste Regierung bilden

Die nach der Wahlschlappe schwer angeschlagene britische Premierministerin Theresa May wird vorerst nicht zurücktreten und eine neue Regierung zu bilden versuchen. Das sagte ein Sprecher Mays am Freitag zu einem Zeitpunkt, als eigentlich May eine öffentliche Presseerklärung vor dem Amtssitz in Downing Street Nr. 10 abgeben wollte. Ob sie noch vor einem Treffen mit Queen Elizabeth II. ihre Rede hält, ist derzeit unklar.