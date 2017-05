May: Brüssel will Parlamentswahlen beeinflussen

"Es gibt einige in Brüssel, die die Brexit- Gespräche nicht zum Erfolg bringen wollen", sagte sie am Mittwoch in London. EU- Chefunterhändler Michel Barnier und EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker versuchten zuvor, die Wogen zu glätten: Barnier sagte, bei den im Juni beginnenden Verhandlungen über den EU- Austritt gehe es nicht darum, Großbritannien zu bestrafen. Juncker sagte, er respektiere May sehr, die er als "zähe Dame" kennengelernt habe.

Herzliche Umarmung für die Kameras, hinter verschlossenen Türen herrscht allerdings ein rauer Ton. Foto: AP

May: "Drohungen gegen Großbritannien"

Davon zeigte sich May nach einer Audienz bei Königin Elizabeth unbeeindruckt. In den vergangenen Tagen sei in der kontinentaleuropäischen Presse die Verhandlungsposition ihrer Regierung für die anstehenden Brexit- Gespräche fehlinterpretiert worden. "Die Position der EU- Kommission hat sich verhärtet und Drohungen gegen Großbritannien wurden von europäischen Politikern und Vertretern ausgesprochen." All dies sei zeitlich absichtlich so gesetzt worden, um das Ergebnis der Wahlen zum Unterhaus zu beeinflussen, sagte May.

Nach den jüngsten Prognosen liegen die regierenden Konservativen weit vor der Labour- Partei bei der Parlamentswahl im Juni. Mit ihr als Regierungschefin könne der Brexit zu wirtschaftlichem Wachstum führen, so May. Bei einem Wahlsieg der oppositionellen Labour- Partei mit Jeremy Corbyn bekäme Großbritannien eine "Koalition des Chaos".