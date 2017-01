May braucht OK vom Parlament für Brexit- Fahrplan

Premierministerin May will die Austrittserklärung bis Ende März nach Brüssel schicken. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt jetzt davon ab, ob ihre Pläne durchgewunken oder eventuell Änderungen verlangt werden. Brexit- Befürworter fürchten jedenfalls, dass ein Mitspracherecht des Parlaments den Zeitplan für die Trennung von der EU durcheinanderbringen und Inhalte verwässern könnte. Denn die Parlamentarier gelten als überwiegend EU- freundlich. Kein Mitspracherecht haben allerdings laut Höchstgericht die Regionalparlamente von Schottland, Wales und Nordirland.

Höchstrichter: "Urteil stellt Brexit selbst nicht infrage"

Ein früheres Urteil hatte den Parlamentariern ein Mitspracherecht zugesprochen. May ist aber der Meinung, dass die Austrittserklärung ohne Abstimmung im Parlament möglich ist und hatte das Urteil angefochten. Elf Richter des Supreme Courts entschieden nun zugunsten des Parlaments - nie zuvor haben sich so viele Richter dort mit einem einzigen Fall befasst. Der Vorsitzende Richter des höchsten britischen Gerichts, David Neuberger, betonte, dass das Urteil des Supreme Court nicht das Referendum zum Brexit selbst infrage stelle. Es gehe um rein rechtliche Fragen.

Die britische Premierministerin Theresa May Foto: AP

Erst vor Kurzem hatte May in einer Grundsatzrede einen sogenannten harten Brexit, also den Austritt aus der EU und aus dem europäischen Binnenmarkt, verkündet. Die Briten hatten sich im vergangenen Jahr in einer historischen Volksabstimmung mit einer knappen Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen.