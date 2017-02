Max Franz lässt Österreich mit Bronze jubeln!

Nach der Absage am Samstag ging das Rennen am Sonntag auf verkürzter Strecke über die Bühne. Wegen Nebels wurde der Start herabgesetzt, damit fiel unter anderem der "Freie Fall" weg. Bei immer besser werdenden Bedingungen kam Feuz am besten mit der Strecke zurecht und sicherte sich hochverdient die Goldene.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Erste Herren- Medaille für ÖSV​

Max Franz erlöste die ÖSV- Herren bei der Ski- WM in St. Moritz mit Bronze. Mit Startnummer 18 schaffte der Kärntner noch den Sprung aufs Podest und verdrängte den Norweger Kjetil Jansrud und Lokalmatador Patrick Küng, die die gleiche Zeit erzielten, noch um zwei Hundertstel auf Platz vier. Matthias Mayer (0,86) und Routinier Hannes Reichelt (1,08) erwischten keine fehlerfreie Fahrt und hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, AFP

Kriechmayr: "Schade, dass das Rennen nicht verschoben wurde"

Vincent Kriechmayr (+ 1,15), der im Donnerstag- Training die absolute Bestzeit in den Schnee zauberte, wurde ein Fehler bei einem Sprung zum Verhängnis. Zu viel Tempo verlor er an dieser Stelle, im Ziel war ihm der Ärger ins Gesicht geschrieben. "Da hat es mich ordentlich abgetragen", analysierte er seinen Fauxpas. Über die verkürzte Strecke war Kriechmayr nicht erfreut: "Schade, dass sie das Rennen nicht verschoben haben. Aber das Rennen wurde gestartet, dann muss man es so nehmen!"