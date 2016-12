Mattersburg kann doch siegen: 2:0 gegen Admira

Obwohl die Admira mehr vom Spiel hatte, erzielte Fran in der 24. Minute die Mattersburger Führung, die Florian Templ nach einer Slapstick- Einlage der Admira- Defensive in der 48. Minute ausbaute. Danach kamen die Gäste nicht mehr auf.

Foto: GEPA

Für Mattersburg war es der erste Sieg nach vier Partien en suite ohne vollen Erfolg und insgesamt erst das dritte Mal, dass man in der laufenden Saison eine Führung über die Zeit gebracht hat. Einen Zu- Null- Sieg hatten sie in den 18 Runden zuvor noch nicht geschafft. Die Admira rangiert nach der zweiten Niederlage in Folge auf dem siebenten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Mattersburg bzw. St. Pölten beträgt acht Punkte.

Das Match wogte zu Beginn auf bescheidenem Niveau hin und her, beide Teams verzeichneten zumindest Halbchancen. Die Aktivposten hießen Fran und - auf Admira- Seite - Maximilian Sax, beide waren an mehreren Aktionen beteiligt. Für ein Rufzeichen sorgte Christoph Knasmüllner in der 14. Minute: Der 24- Jährige nahm den Ball in der Luft an, "gaberlte" sich selbst einmal auf und zielte aufs kurze Eck. Mattersburg- Schlussmann Markus Kuster war allerdings zur Stelle.

Die Niederösterreicher kontrollierten dann mehr oder weniger die Partie. Etwas überraschend fiel daher das 1:0, dem ein strittiges Duell von Patrick Bürger mit Fabio Strauss bei einem hohen Ball von Nedeljko Malic vorausging. Anschließend rutschte Stephan Zwierschitz im Strafraum aus, weshalb die Bahn frei war für Fran. Der Spanier zog humorlos ins lange Eck ab, Andreas Leitner konnte nichts mehr ausrichten. Die beste Chance der Südstädter vor der Pause ließ Sax aus: In der 43. Minute traf der Rechtsaußen per Kopf die linke Stange.

Slapstick- Tor zum 2:0

Weil Strauss nach dem Seitenwechsel in seinen Torhüter lief, der den Ball schon in der Hand hatte, lag das Spielgerät plötzlich einschussbereit vor Templ. Der Mattersburger vollendete mühelos. Danach schienen bei den Gästen Kraft und Wille zu schwinden, die Partie noch zu drehen. So bestimmte die nun aggressiv auftretende Heimmannschaft immer mehr das Geschehen. Patrick Farkas nach Fran- Stanglpass (69.) und Templ (72.) waren nahe am dritten Tor. Als es gegen Ende das eine oder andere Mal auch auf der Gegenseite noch brenzlig wurde, war auf Kuster Verlass.

Bundesliga, 19. Runde:

SV Mattersburg - FC Admira Wacker Mödling 2:0 (1:0)

Mattersburg, Pappelstadion, 1.900, SR Grobelnik.

Tore: 1:0 (24.) Fran, 2:0 (48.) Templ

Mattersburg: Kuster - Höller, Malic, Rath, Maksimenko (46. Jano) - Röcher (63. Farkas), Novak, Erhardt, Fran (77. Ibser) - Templ, Bürger

Admira: Leitner - Zwierschitz, Strauss, Wostry, Posch (76. Schmidt) - Lackner (61. Bajrami), Toth (53. Starkl), Ebner - Sax, Monschein, Knasmüllner

Gelbe Karten: Röcher bzw. Monschein