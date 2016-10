Mateschitz will Bier brauen - aus alter Heilquelle

Red- Bull- Chef Dietrich Mateschitz geht offenbar unter die Privatbrauer: Er will künftig in der Steiermark Bier zapfen. Schon im Sommer war darüber gemunkelt worden, nun werden die Pläne konkreter: Im kommenden Jahr soll es losgehen, dann soll neben Red Bull auch bald Bier aus dem Hause Mateschitz sprudeln, berichtet der "Standard" in seiner Freitagsausgabe.