Matchwinner Lazaro: "Viel Last ist abgefallen"

Als Schiri Muckenhammer gestern abpfiff, Walke und Co. Gewissheit über die achte Meisterschaft in der Red Bull- Ära hatten, brachen alle (Bier- )Dämme. "Ich hab’s nicht mehr ausgehalten, musste aufs Klo", erzählt Christian Schwegler. Auf dem Weg zurück aufs Feld schnappte sich der Schweizer den ersten Bierkrug, entleerte ihn über Meistertrainer Oscars Haarpracht: "Ich hoffe, er lässt mich in den letzten vier Partien dennoch spielen", scherzte Schwegler.

Foto: GEPA

Während in den Katakomben Getränke aller Art in Strömen flossen, Laimer das Team zu "Zicke zacke, zicke zacke - heu- heu- heu"- Chören anstachelte und Kapitän Walke die Partylokalitäten für die Nacht bestimmte, schnaufte Christoph Freund beim ersten Titelinterview durch: "Jetzt wird richtig gefeiert", jubelte der Sportdirektor, für den dieser Titel vermutlich der schönste war: "Das haben uns nicht viele zugetraut. Es war ja während der Saison mit dem bitteren Aus in der Champions League nicht einfach. Ich bin richtig stolz auf die Truppe und alle Betreuer. Für viele junge Spieler ist es der erste Meistertitel - das ist super!"

Gefragtester Mann war gestern freilich Valentino Lazaro, der mit seinem Prachttreffer den "Titel- Sack" zugemacht hat: "Es war sicher eines meiner geilsten Tore", grinste der Grazer. "Es fällt in jedem Fall eine große Last von uns ab. Wir wollten es nach dem mageren Start in dem Jahr unbedingt schaffen - wir haben immer daran geglaubt!"

Das Schlusswort am Jubeltag ließ sich Trainer Oscar nicht nehmen. "Ich fühle mich richtig gut, weil es keine einfache Saison war. Die Mentalität der Spieler war gefragt und sie war großartig. Jetzt sind wir Meister. Schön, dass das vor den eigenen Fans gelungen ist!"

Philipp Grill/Valentin Snobe, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 33 22 6 5 46 72 2. Austria 33 19 3 11 19 60 3. Sturm Graz 32 17 3 12 16 54 4. Altach 32 15 8 9 2 53 5. Admira 33 13 7 13 -11 46 6. Rapid 33 9 10 14 6 37 7. Mattersburg 33 10 7 16 -15 37 8. St. Pölten 33 9 8 16 -18 35 9. Wolfsberg 33 9 8 16 -21 35 10. Ried 33 9 4 20 -24 31