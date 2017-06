Massenpanik in Turin: So reagiert Juves Buffon!

Die 1:4- Finalpleite gegen Real rückte auch bei den Spielern von Juventus etwas in den Hintergrund, als sie von den Vorfällen während des Champions- League- Finales in Turin erfuhren. Wo beim Public Viewing auf der Piazza San Carlo nach der Explosion von Feuerwerkskörpern eine Massenpanik unter 50.000 Fans ausgebrochen war, Menschen in Todesangst die Flucht ergriffen, viele niedergetrampelt wurden. Juve- Torhüter Gianluigi Buffon reagierte betroffen: "Ich war erschüttert, als ich davon erfuhr."