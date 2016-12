Massenpanik bei Musikfestival: 80 Verletzte

80 Verletzte hat in der Nacht auf Samstag eine Massenpanik während eines Musikfestivals in Australien gefordert. Am Rande des Falls Music and Art Festivals ist zu einem unkontrollierten Gedränge gekommen, als Besucher von einer Zelthalle zur nächsten wandern wollten, wo ein weiterer Hauptact des Festivals beginnen sollte.