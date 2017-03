Massenpanik an Volksschule: Zwei Kinder tot

Die Tragödie geschah demnach, als Mittwoch früh Ortszeit einige Kinder in der Experimental Primary School in der zentralchinesischen Provinz Henan auf die Toilette gingen. Die englischsprachige Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" schrieb, ein Elternteil eines Schülers habe in sozialen Medien von einer eingestürzten Toilettenwand berichtet.

Laut der "Morning Post" sei ein Kind auf dem Weg ins Spital gestorben, das zweite sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Zwei weitere Kinder seien schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls werde untersucht.

Vor drei Jahren sechs Volksschüler totgetrampelt

Vor drei Jahren starben in einer Volksschule in der südwestlichen Provinz Yunnan sechs Kinder. 26 weitere wurden verletzt, als sie bei einer Panik im Stiegenhaus niedergetrampelt worden waren.