Maskierter bedroht Mädchen (12) mit Messer

Eine Zwölfjährige ist am Freitagnachmittag im Kärntner Bezirk Feldkirchen Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Das Mädchen war auf dem Heimweg in Gnesau, als ein weißer Pkw bei ihm anhielt. Ein maskierter Mann sprang heraus, forderte Geld von dem Kind und untermauerte seine Forderung mit einem Messer, das er ihm an den Hals hielt. Die Zwölfjährige konnte entkommen.