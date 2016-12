Maskenmann Hinteregger köpft Ex- Klub k.o.

Erfolgserlebnis für Martin Hinteregger in der deutschen Bundesliga! Der ÖFB- Legionär, wegen eines Nasenbeinbruchs noch immer mit Maske aktiv, köpfte am Samstag das Goldtor zum 1:0- Heimsieg seines Klubs Augsburg. Und zwar ausgerechnet gegen Borussia Mönchengladbach, Hintereggers Ex- Klub, bei dem er sich nicht durchzusetzen vermochte.