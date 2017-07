Marvin (15) traf seine beiden Lebensretter

"Es war uns einfach wichtig, Danke zu sagen!" - fast ein Jahr nach seinem schweren Mopedunfall in Gerasdorf bei Wien hat der 15 Jahre alte Marvin am Sonntag seine beiden Lebensretter kennengelernt. Bibiane B. und Patrick G. - beide Berufsretter - waren im August 2016 in ihrer Freizeit Zeugen des Unfalls geworden und dem schwerst verletzten Burschen zu Hilfe geeilt. "Sonst wäre er heute vielleicht nicht mehr da", sagt seine Mutter Karin gerührt.