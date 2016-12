Martina R.: Nach Morden Liebhaber ins Haus gelockt

Selbst hartgesottene Ermittler, Tatortfahnder, Staatsanwälte und Gerichtsmediziner waren über das Morden von Martina R. (35) geschockt. Wie berichtet , exekutierte die Baumarkt- Angestellte Ende November ihre Söhne Sebastian (10) und Fabian (9), Tochter Michelle (7), Bruder Peter (41) sowie ihre Mutter Mathilde (59). Sie tötete sie, ebenso wie die beiden Familienhunde mit der Pistole ihrer krebskranken Mutter - per Kopfschuss!

Liebhaber in Horrorhaus gelockt

Doch was jetzt über die Horrortage im Schildberger Mordhaus durchgesickert ist, zeigt wie geisteskrank die Frau wirklich gewesen sein dürfte: Noch gibt es dafür keine offizielle Bestätigung, doch setzt man die Puzzlesteine aus diversen Untersuchungsberichten zusammen, dürfte Martina R. - nachdem sie ihre fünf Liebsten in den Zimmern des weitläufigen Gasthauses hingerichtet hatte - einen Mann ins Horrorhaus gelockt haben! Entweder per Handy oder via Internet "bestellte" sie diesen zum Liebesspiel.

Und: Sie dürfte mit dem Fremden auch tatsächlich Sex in einem der mehr als 30 Zimmer gehabt haben. Fest steht: Der Mann hatte nichts mit der Tat zu tun und ahnte nichts von den Bluttaten der Gespielin.

Ominöser Dankesbrief

Wahrscheinlich war dieser Mann tatsächlich jener Freund, der an der Eingangstür ein ominöses Sackerl mit Mandarinen, Schokolade und einem Dankesbrief hinterlassen hat, den die "Krone" entdeckt und an die Ermittler übergeben hatte. Zu diesem späteren Zeitpunkt hatte sich Martina über der Leiche ihrer Mutter selbst eine Kugel in den Kopf gejagt.

