Marseille: Todeslenker raste in Busstationen

Nächster Großalarm in Frankreich: In Marseille ist am Montag ein Autolenker in zwei Bushaltestellen gerast. Eine Frau wurde getötet, eine weitere verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und rief Passanten dazu auf, die Gegend zu meiden. Die Behörden sprechen von einer Amokfahrt, der Täter sei wegen Suchtgift- und Eigentumsdelikten sowie auch wegen Waffenbesitzes amtsbekannt und habe sich zuvor in psychiatrischer Behandlung befunden.