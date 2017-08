Marseille: Auto rast in Bushaltestelle - ein Toter

In Marseille ist am Montag ein Autolenker in zwei nebeneinander liegende Bushaltestellen gerast. Ein Mensch wurde getötet, eine Person festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und rief Passanten dazu auf, die Gegend zu meiden. Ob es sich um einen Unfall oder eine Attacke handelt, ist allerdings noch unklar.