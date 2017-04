Marquez holt zum 5. Mal in Serie in Austin Pole

Der Spanier Marc Marquez hat, wie in den vergangenen Jahren üblich, die Pole Position für den Motorrad- Grand- Prix von Amerika in Austin geholt. Der dreimalige Weltmeister fuhr am Samstag bereits zum fünften Mal in Serie die beste Quali- Zeit in Austin. Für den 24- jährigen Honda- Piloten ist es die 29. Pole Position seiner MotoGP- Karriere. In Austin ist er noch nie nicht von Platz eins gestartet.