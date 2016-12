Mario Seidl verpasst Podest in Ramsau nur knapp

Olympiasieger Eric Frenzel hat am Sonntag den zweiten Weltcup- Bewerb der Nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein gewonnen. Der 28- Jährige, am Vortag beim deutschen Vierfach- Triumph bereits als Dritter auf dem Podest, siegte vor seinen beiden Teamkollegen Fabian Rießle, der schon am Samstag Zweiter geworden war, und Vinzenz Geiger. Als bester Österreicher landete Mario Seidl auf Platz vier.

Damit egalisierte der 24- jährige Salzburger, der nach dem Springen in Führung gelegen war, seine bisher beste Weltcup- Platzierung. Am Ende fehlte ihm nicht einmal eine Sekunde aufs Podest. Für Weltcup- Titelverteidiger Frenzel war es der 34. Einzel- Sieg seiner Karriere, der bereits dritte in dieser Saison.