Marine Le Pen vom Vater zum Rücktritt aufgefordert

Er war erzürnt darüber, dass ihm der Zugang zu dem Parteigebäude versagt wurde. Le Pen war aus der Partei ausgeschlossen worden, hatte aber gerichtlich durchgesetzt, den Titel des FN- Ehrenvorsitzenden behalten zu können.

Le Pens Vater: "Marine fehlt es an Größe"

Bereits nach dem TV- Duell der französischen Präsidentschaftskandidaten Anfang Mai stellte Jean- Marie Le Pen seiner Tochter Marine ein mittelmäßiges Zeugnis aus. Marine habe es in der TV- Debatte mit dem sozialliberalen Politiker Emmanuel Macron "an Größe gefehlt", so der Vater.

Le Pen zog gegen Macron den Kürzeren

Die 48 Jahre alte Marine Le Pen zog bei der Präsidentenwahl im Mai gegenüber dem sozialliberalen Emmanuel Macron den Kürzeren. Bei der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag konnte die Partei nur act der zusammen 577 Sitze in der Nationalversammlung für sich gewinnen.