Marcel Sabitzer trifft bei 3:2- Sieg von RB Leipzig

Eine Halbzeit lang taten sich die Leipziger schwer. Nach dem Wechsel setzte sich der Tabellenzweite aber mit großer Effektivität durch. ÖFB- Teamspieler Marcel Sabitzer (48.) brachte die Roten Bullen in Führung, Timo Werner (52.) und Naby Keita (81.) erzielten die weiteren Tore. Neben Sabitzer spielte auch Stefan Ilsanker aufseiten der Sieger durch.

Bei Bayer Leverkusen hat Trainer Tayfun Korkut vier Wochen nach seinem Amtsantritt den ersten Liga- Sieg gefeiert. Beim 2:0- Auswärtserfolg gegen den Tabellenletzten Darmstadt spielte vom ÖFB- Trio nur Julian Baumgartlinger, der über 90 Minuten im Einsatz war.

Im Kampf um den Klassenerhalt feierte der FC Ingolstadt mit Markus Suttner einen 3:2- Sieg in Augsburg. Den Führungstreffer durch Sonny Kittel (24.) legte der junge Österreicher Kevin Danso unglücklich per Kopf auf. Danso spielte in der Augsburger Dreierkette rechts ebenso durch wie auf der anderen Seite Martin Hinteregger. Ingolstadt rückte damit bis auf vier Punkte an den Relegationsplatz heran, der heftig umkämpft ist. Augsburg, Mainz (je 29), Wolfsburg und der HSV (je 30) sind unmittelbar involviert.

Die Ergebnisse der 27. Runde:

Dienstag

Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0

Werder Bremen - FC Schalke 04 3:0

1899 Hoffenheim - Bayern München 1:0

Mittwoch

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 1:0

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 2:3

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0:1

FC Augsburg - FC Ingolstadt 04 2:3

SV Darmstadt - Bayer 04 Leverkusen 0:2

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 27 20 5 2 53 65 2. Leipzig 27 17 4 6 20 55 3. Hoffenheim 27 13 12 2 24 51 4. Dortmund 27 14 8 5 29 50 5. Köln 27 10 10 7 8 40 6. Hertha BSC 27 12 4 11 1 40 7. Freiburg 27 11 5 11 -12 38 8. E. Frankfurt 27 10 7 10 -2 37 9. Gladbach 27 10 6 11 -3 36 10. Leverkusen 27 10 5 12 -1 35 11. Bremen 27 10 5 12 -4 35 12. Schalke 04 27 9 7 11 2 34 13. Wolfsburg 27 8 6 13 -12 30 14. Hamburg 27 8 6 13 -23 30 15. Mainz 27 8 5 14 -10 29 16. Augsburg 27 7 8 12 -17 29 17. Ingolstadt 27 7 4 16 -17 25 18. Darmstadt 27 4 3 20 -36 15