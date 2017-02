Marcel Reif bietet RB Leipzig irre Nackt- Wette an

Er hat im Fußball schon fast alles gesehen und war immer ein Mann der klaren Worte. Aber hat sich Marcel Reif nun zu weit aus dem Fenster gelehnt? In seiner Kolumne im Red- Bull- Magazin "The Red Bulletin" schreibt der ehemalige Sky- Kommentator unter dem Titel "Das Phänomen RB Leipzig" folgendes: "Sollte RB aber wirklich den Titel holen, biete ich eine Wette an: Ich ziehe vor diesem Verein nicht nur meinen Hut, sondern laufe pudelnackt eine Runde auf dem Leipziger Marktplatz."

Foto: GEPA

Sein Nackt- Auftritt könnte tatsächlich Realität werden, denn Leipzig liegt nur drei Punkte hinter Bayern auf Platz zwei in der Tabelle. In der "Bild"- Zeitung gab Reif nun eine Erklärung ab: "Als ich das geschrieben habe, war ich mir sicher, dass Leipzig nicht Meister wird. Ich muss damals mit dem Kopf woanders gewesen sein." Reif sieht die Elf von Ralph Hasenhüttl nicht als Titelkandidat: "Ich rechne zu null Prozent damit, dass Leipzig Meister wird. Ich wünsche ihnen alles Gute. Im Sinne aller Beteiligten sollten sie nicht Meister werden."

"Wer will denn das sehen?"

Auf die Frage, ob er die Wette einlösen würde, antwortete der 67- Jährige: "Lassen Sie uns bitte auch nicht darüber nachdenken." Und was sagt RB Leipzig dazu? Sportchef Ralf Rangnick scherzt: "Wer will denn das sehen? Aber Spaß beiseite: Gibt es in Deutschland überhaupt noch Wettbüros, in denen man auf die deutsche Meisterschaft von Bayern München setzen kann?"