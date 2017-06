Marcel Koller wird zum alleinigen Rekordhalter

Marcel Koller absolviert nächsten Sonntag (11. Juni) in der WM- Qualifikation in Irland (oben im Video sehen Sie seine Kaderbekanntgabe) sein 50. Länderspiel als österreichischer Teamchef. Der Schweizer wird damit zum alleinigen Rekordhalter: Noch kein ausländischer Trainer hat Österreich in mehr Partien betreut.