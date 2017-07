Marcel Kittel sprintet auf zweiter Etappe zum Sieg

Der Quick- Step- Profi setzte sich im Massensprint nach 203,5 vorwiegend flachen Kilometern in Lüttich durch. Zweiter wurde der Franzose Arnaud Demare, Platz drei ging an Kittels Landsmann Andre Greipel. Für den Deutschen war es der insgesamt zehnte Tour- Etappensieg.

Das Gelbe Trikot behielt der Brite Geraint Thomas, der am Samstag das Zeitfahren in Düsseldorf gewonnen hatte. Nach dem Auftakt führte die Tour- Strecke am Sonntag noch einmal 144 Kilometer durch Deutschland.

Das Ergebnis der 2. Etappe (Düsseldorf - Lüttich/203,5 km):

1. Marcel Kittel (GER) Quick- Step 4:37,06 Stunden

2. Arnaud Demare (FRA) FDJ

3. Andre Greipel (GER) Lotto

4. Mark Cavendish (GBR) Dimension Data

5. Dylan Groenewegen (NED) Lotto NL

6. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain

7. Ben Swift (GBR) UAE Team Emirates

8. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis

9. Michael Matthews (AUS) Sunweb

10. Peter Sagan (SVK) Bora

Weiters:

35. Geraint Thomas (GBR) Sky

37. Christopher Froome (GBR) Sky

43. Nairo Quintana (COL) Movistar

73. Michael Gogl (AUT) Trek

155. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data alle gleiche Zeit

186. Marco Haller (AUT) Katjuscha +9:46 Minuten

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Geraint Thomas (GBR) Sky 4:53,10 Stunden

2. Stefan Küng (SUI) BMC +5 Sekunden

3. Marcel Kittel (GER) Quick- Step +6

4. Wassil Kirijenka (BLR) Sky +7

5. Matteo Trentin (ITA) Quick- Step +10

6. Christopher Froome (GBR) Sky +12

7. Jos van Emden (NED) Lozto NL +15

8. Michal Kwiatkowski (POL) Sky gleiche Zeit

9. Edvald Boason Hagen (NOR) Dimension Data +16

10. Nikias Arndt (GER) gleiche Zeit

Weiters:

48. Nairo Quintana (COL) Movistar +48

99. Michael Gogl (AUT) Trek +1:10 Minuten

139. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +1:42

191. Marco Haller (AUT) Katjuscha +11:15