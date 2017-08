Marc Janko bei Sparta Prag vor dem Aus?

Sparta Prag schied in der dritten Qualifikationsrunde gegen Roter Stern Belgrad aus. Damit ist der Kader mit 37 Spielern für nur zwei Bewerbe zu groß. Geschäftsführer Adam Kotalik betonte in der tschechischen Tageszeitung "Sport": "Wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Da gibt es ein paar Optionen, wir wollen ein paar Spieler ins Ausland verleihen."

Foto: GEPA

Und Marc Janko dürfte einer dieser Spieler sein. Obwohl er erst im Sommer den Vertrag unterschrieb, soll der Stürmer verliehen werden. "Marc Janko ist sicherlich ein guter Stürmer, das hat er bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt. Aber wir erwarten mehr von ihm, als er bisher hier gezeigt hat", so Kotalik. Der 34- Jährige kam bei Sparta Prag bisher in vier Pflichtspielen zum Einsatz.