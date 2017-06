ManUnited: 400 Mio.! Irres "Paket" für Ronaldo

Alles wartet beim Confed- Cup schon gespannt auf seinen Einsatz. Weltfußballer Cristiano Ronaldo startet am Sonntag mit Portugal gegen Mexiko in das Turnier in Russland. Zuletzt war der Superstar im Nationalteam in Feuerlaune: In den letzten fünf Matches traf er elfmal! Indes verdichten sich die Gerüchte über einen Abgang aus Madrid. Vor allem eine Rückkehr nach Manchester ist denkbar. (Im Video oben sehen Sie, wie sein Sohnemann im Estadio Santiago Bernabeu mit dem Ball zaubert!)