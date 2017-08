Manuel Neuer vor Comeback nach vier Monaten Pause

Neuer hatte zum Ligastart gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Freitag (Highlights im Video oben!) noch pausiert. Bayern- Coach Carlo Ancelotti wollte "kein Risiko" eingehen. Der Italiener war aber schon vor einer Woche zuversichtlich mit Blick auf das erste Auswärtsspiel der Saison. "Ich denke, gegen Werder Bremen kann er spielen", so Ancelotti.

Neuer hatte am 18. April in der Champions League beim Viertelfinal- Aus gegen Real Madrid den Bruch einer Zehe am linken Fuß erlitten. Er wurde zwar danach nicht operiert, musste aber lange einen Gips tragen und an Krücken gehen. Die Verletzung bedeutete das Saison- Aus. Schon im März war der Schlussmann nach einem operativen Eingriff am linken Fuß ebenfalls wegen eines Bruches kurzzeitig ausgefallen.