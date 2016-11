Manuel Fettner springt aufs Podest, Freund siegt

Mehr als sechs Jahre nach seinem bisher einzigen Podestplatz hat es der Tiroler Manuel Fettner im Skisprung- Weltcup wieder unter die ersten drei geschafft. Der 31- Jährige landete am Samstag in Ruka wie bei seiner Premiere in Oberstdorf an der dritten Stelle, 16,3 Punkte hinter dem deutschen Sieger Severin Freund. Der Norweger Daniel- Andre Tande (+11,6) wurde Zweiter.