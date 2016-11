ManU verspielt Sieg gegen Arsenal in Minute 89

Der Schlager der 12. Runde der englischen Premier League hat ein 1:1 zwischen Manchester United und Arsenal gebracht. Der Rekordmeister bestimmte das Heimspiel und ging durch Juan Mata in der 68. Minute auch verdient in Führung. Doch Olivier Giroud glückte knapp vor dem Ende per Kopf noch der Ausgleich für die "Gunners" aus London (89.), die vorerst Dritter waren. United blieb Sechster.