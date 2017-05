Manning nach Freilassung: "Okay, hier bin ich!"

Manning, die vor ihrer in der Haftzeit vorgenommenen Geschlechtsumwandlung Bradley hieß, war knapp sieben Jahre lang eingesessen und am Mittwoch wieder auf freien Fuß gekommen .

Seither postete sie bereits mehrere Aufnahmen, unter anderem von einer Flasche Sekt, die sie mit den Worten "Auf die Freiheit und einen Neubeginn" betitelte.

Mit Enthüllungen US- Regierung in Erklärungsnot gebracht

Manning war 2013 zu 35 Jahren Haft unter anderem wegen Spionage verurteilt worden. Sie hatte einen großen, geheimen Datenfundus aus der US- Armee an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben. Darunter war Material, das unter anderem schwere Verfehlungen von US- Soldaten zeigte. Die Enthüllungen enthielten höchst peinliche Details für die Vereinigten Staaten. Manning wollte nach eigenen Angaben mit der Weitergabe der Dokumente eine Debatte über die Kriege in Afghanistan und im Irak anstoßen.

Chelsea Manning in ihrer Zeit als Bradley Manning in Militäruniform (2013) Foto: Associated Press

"Unverhältnismäßig hohe Strafe": Obama verkürzte Haft

Der frühere US- Präsident Barack Obama verkürzte kurz vor Ende seiner Amtszeit Mannings Haft. Republikaner im Kongress kritisierten die vorzeitige Entlassung als gefährlichen Präzedenzfall für andere Geheimnisverräter. Obama sagte, die Freilassung Mannings solle kein solches Signal senden. Er habe die Entscheidung auch deswegen getroffen, weil sich Manning vor Gericht gestellt, Verantwortung für ihr Vergehen übernommen und eine "unverhältnismäßig hohe Strafe" erhalten habe.