Mann zahlt für Autokennzeichen acht Mio. Euro

"Ich habe bisher zehn Nummernschilder gesammelt und ich würde gerne noch mehr haben", wird Sahani, Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens im Emirat, in dem Blatt zitiert. Das Kennzeichen "Dubai 5" will der schwerreiche Geschäftsmann an einem seiner Rolls- Royce anbringen. Im Vorjahr hatte er nach eigener Aussage bereits das Kennzeichen "Dubai 6" ersteigert.

Rund 300 Bieter nahmen laut "Gulf News" an der Versteigerung teil, bei der 80 besondere Nummernschilder angeboten wurden. Auktionen dieser Art finden in Dubai alle zwei Monate statt und sind ein beliebter Treffpunkt für die Millionäre der Stadt.