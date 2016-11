Mann wollte seinen Hund aus Tierheim stehlen

Für großen Wirbel und gleich mehrere Polizeieinsätze hat ein Hundebesitzer in einem Tierheim in Salzburg gesorgt. Der 24- Jährige hatte sich am Mittwoch bei einer Polizeikontrolle am Hauptbahnhof nicht ausweisen können. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Vierbeiner ins Tierheim gebracht. Als der Mann wieder auf freiem Fuß war, seinen Hund aber mangels Ausweis nicht zurückbekam, nahm er das "Problem" selbst in die Hand und kehrte mit einem Bolzenschneider zum Zwinger zurück ...