Mann wollte Buben mit Schokolade in Auto locken

Zum Vorfall kam es gegen 17.45 Uhr in der Nähe des Fußballplatzes in Gaißau. Der Unbekannte ging auf die beiden Buben zu, bot ihnen Schokolade an und fragte sie, ob sie in sein Auto einsteigen wollen. Die Kinder ließen den Mann allerdings einfach stehen, liefen davon und berichteten ihren Eltern von dem Vorfall, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Verstärkte Polizeikontrollen in der Umgebung

Die Exekutive führt daher verstärkt Kontrollen in der Umgebung durch und bittet um Hinweise seitens der Bevölkerung. "Zeitgleich tauchten im Internet Fotos eines Mannes auf, der angeblich am Rohrspitz Kinder fotografierte", so die Polizei via Aussendung. Man prüfe derzeit einen Zusammenhang, hieß es, mit großer Wahrscheinlichkeit komme dieser Mann für die Tat in Gaißau jedoch nicht infrage.

Zudem richtete die Exekutive einen Appell an alle Eltern: "Informieren Sie ihre Kinder, nichts von fremden Menschen anzunehmen oder in fremde Autos einzusteigen."

Hinweise sowie Berichte über verdächtige Beobachtungen werden an die Polizei unter der Telefonnummer 059133/8127 erbeten.