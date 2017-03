Mann von Polizei als Dieb und Sextäter entlarvt

Der Arbeitslose - er besitzt kein Handy - rief um 10.30 Uhr von einer Trafik in der Waasenstraße aus aufgeregt die Polizei an. Der Betreiber einer Pfandleihe habe ihm eine Pistole gegen die Schläfe gedrückt, ihm ein Messer an den Hals gehalten und, als er aus dem Geschäft flüchten wollte, seinen Kopf in der Tür eingeklemmt.

Zehn Polizisten stürmten das Geschäft

"Zehn Polizisten, alle hatten Schutzwesten an, sind mit gezogenen Waffen ins Geschäft eingedrungen", berichtet ein erhebender Beamter, "der Besitzer musste sich auf den Boden legen." Der 28- jährige Betreiber der Pfandleihe beteuerte, nicht einmal ein Jausenmesser zu besitzen. Und er sagte die Wahrheit. Zudem bewies die Videoaufzeichnung, dass der Anzeiger gelogen hatte. Das gab er dann auch zu. Er habe das Horrorszenario erfunden, weil ihm der Pfandleiher sieben original verpackte USB- Sticks nicht abkaufen wollte.

Steirer ahnte, dass Sticks gestohlen waren

Der Steirer wollte die Ware nicht kaufen, weil er befürchtete, dass sie gestohlen worden war. Er sollte Recht behalten. Im Spital, wo sich der 50- Jährige - völlig gesund - "behandeln" ließ, stellte die Polizei weiteres Diebesgut sicher. Die Anzeige erfolgte auf freiem Fuß, und damit durfte der Niederösterreicher mittags gehen.

16- Jährige erkannte Peiniger wieder

Am Nachmittag kam er dann erneut mit dem Gesetz in Konflikt, weil er im Einkaufszentrum zehn Diebstähle verübte. Eine 16 Jahre alte Angestellte war dabei, als der Verdächtige festgenommen wurde und erkannte den Mann zweifelsfrei wieder. Er war es gewesen, der sie im Regionalzug von St. Michael nach Leoben am Oberschenkel berührt und sie später am Hinterteil begrapscht hatte.

Manfred Niederl, Kronen Zeitung