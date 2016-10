Mann taucht mit Granate in Polizeiinspektion auf

Mit einer Splitterhandgranate in Händen ist ein 44- Jähriger am Montag quasi durch halb Wien gelaufen und hat schließlich bei einer Polizeiinspektion erst für völlig überraschte Gesichter und dann für eine Evakuierung gesorgt. Der Mann hatte die Granate bei einer Wohnungsräumung gefunden und wusste offenbar nicht so recht, wohin damit.